Главное за выходные: Татарстан на третьем этапе, первая партия вакцины, борьба за Куштау

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 17 августа.

Татарстан официально перешел на третий этап снятия коронавирусных ограничений. Кабмин Татарстана опубликовал соответствующее постановление. С 17 августа в Татарстане возвращаются к работе театры, кинотеатры, цирк, аквапарки и концертные залы.



В России произвели первую партию вакцины от коронавируса. Российский препарат получил название «Спутник V». Производство в первую очередь будет ориентировано на внутренний рынок



В Башкирии на палаточный лагерь защитников шихана Куштау напали люди в камуфляжной форме с надписью «Охрана». К воскресенью на горе собрались толпы активистов и вытеснили охранников БСК. Прибывший на место глава Башкирии Радий Хабиров договорился с защитниками шихана, что и «Сода», и активисты пока покинут гору, чтобы найти компромиссное решение.



Лукашенко на митинге своих сторонников пообещал не отдавать страну и обвинил в насилии на улицах оппозицию. Тем временем в Минске прошла очередная протестная акция, в которой приняли участие более 100 тысяч человек.

Основатель проекта «Бизнес Молодость» Петр Осипов объявил о его закрытии.



В Лондоне скончался внук Нурсултана Назарбаева Айсултан.

В Казани установили памятник башкирскому поэту Мустаю Кариму.

