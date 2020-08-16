В Казани установили памятник башкирскому поэту Мустаю Кариму

Фото: realnoevremya.ru / Дарья Пинегина

В Казани установили памятник башкирскому писателю и поэту Мустаю Кариму. Он появился в сквере на Оренбургском тракте.

Рабочие, устанавливающие монумент, рассказали, что скульптура была привезена из Москвы накануне вечером. Работы продлятся несколько дней.

Открыть памятник Мустаю Кариму планируется 27 августа.

Напомним, что над монументом работал предправления Союза художников России Андрей Ковальчук. Спонсором выступил внук башкирского литератора Тимербулат Каримов, который также приходится зятем главе «Роснефти» Игорю Сечину.

Годом ранее в Уфе был установлен памятник татарскому поэту Габдулле Тукаю.