Власти Казахстана подтвердили смерть внука Нурсултана Назарбаева

Внук Нурсултана Назарбаева Айсултан скончался в Лондоне. Эту информацию подтвердила его мать Дарига Назарбаева, экс-председатель сената Казахстана и дочь бывшего президента страны.

«Моя семья глубоко скорбит по поводу кончины нашего любимого Айсултана, и в этот очень тяжелый для нас час мы надеемся, что общественность проявит понимание и уважительное отношение к нашей невосполнимой утрате», — приводит ее слова RT.

Ранее сообщалось, что Айсултан Назарбаев умер за несколько дней до своего 30-летия. Родился он 26 августа 1990 года. Внук Елбасы учился в «Международном колледже непрерывного образования» в Астане, в школе-пансионе «Американская международная школа» в Австрии. В 2010 году окончил британскую Королевскую военную академию в Сандхерсте.