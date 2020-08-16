Основатель «Бизнес Молодости» объявил о закрытии проекта

Предприниматель известного проекта «Бизнес Молодость» Петр Осипов объявил о его закрытии. Он сообщил, что нашел то, чем хочет заниматься.

«Почему мы расстались с Мишей? Почему я закрываю БМ? Фатальные ошибки, которые я допустил?

Как все было на самом деле?», — написал Осипов в своем Instagram. Он пообещал подписчикам рассказать подробно свою историю.

Напомним, что проект «Бизнес Молодость» предполагал проведение тренингов для бизнесменов. Его основателями стали Петр Осипов и Михаил Дашкиев.