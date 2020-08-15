С 17 августа в Татарстане возобновят работу театры, кинотеатры, цирк, аквапарки

С 17 августа в Татарстане возвращаются к работе театры, кинотеатры, цирк, аквапарки и концертные залы, сообщил сегодня на республиканском совещании в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов.

При этом должны соблюдаться все санитарные нормы, залы не должны заполняться более чем на 50%.

Также разрешается проведение различных мероприятий как на открытых площадках — с присутствием не более 100 человек, так и в помещениях — с одновременным присутствием не более 50 человек.

Помимо этого, в республике разрешат проводить спортивные мероприятия — с заполнением уже не 10, а 25% от общего количества зрителей. Объектам общепита разрешается проведение банкетов в помещениях с количеством не более 50 человек.

Темп прироста новых случаев заболеваемости в республике составляет 0,5%, а в общероссийском рейтинге регионов Татарстан по показателям заболеваемости занимает 82-е место, среди регионов ПФО — 14-е место, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

При этом кальяны в заведениях, ночные клубы и детские комнаты в республике все равно останутся под запретом.