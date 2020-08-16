Лукашенко встал на колени перед митингующими

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, выступая перед участниками митинга своих сторонников, встал перед ними на колени. Правда, только на словах.

«Большое вам спасибо. Я встаю здесь перед вами на колени, впервые в своей жизни. Вы это заслужили», — цитирует ТАСС слова главы республики.

Он также выразил признательность населению страны и особенно силовикам. Президент страны рассказал о своем видении подавления протестов, идущих в стране уже неделю.

«Говорят, проявили не то жесткость, не то жестокость на улицах, — заявил он, выступая в воскресенье в Минске на митинге его сторонников. — Так кто? Вы ее породили, эту жестокость! Я ее породил? Власть? Она нам не нужна была!» — сказал Лукашенко.

Тем временем на марше оппозиции в другом конце Минска собрались огромные толпы протестующих. По некоторым подсчетам, их число достигает 200 тысяч человек.