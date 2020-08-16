Новости общества

17:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Хабиров приехал на Куштау

16:37, 16.08.2020 2
Хабиров приехал на Куштау
Фото: kremlin.ru

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал в Ишимбайский район на шихан Куштау. На горе руководитель республики пообщался с защитниками шихана и пообещал заморозить решение о его разработке.

Куштау не будет разрабатываться, пока власти, БСК и активисты не найдут компромиссного решения, передает «Эхо Москвы в Уфе».

Радиостанция отмечает, что на горе стало меньше полицейских.

Напомним, что сегодня продолжилось противостояние чоповцев и экоактивистов. Правоохранители стали применять слезоточивый газ, поскольку защитники Куштау решились на штурм участка, где подрядчики БСК собрались вести геологоразведку.

Общество Башкортостан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 16:46
    Ой, он же не вел переговоры с "экстремистами" и "продажными блогерами". Что случилось-то?
    Ответить
  • Анонимно 16:46
    Выбесил народ
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем