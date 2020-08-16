Хабиров приехал на Куштау

Глава Башкирии Радий Хабиров приехал в Ишимбайский район на шихан Куштау. На горе руководитель республики пообщался с защитниками шихана и пообещал заморозить решение о его разработке.

Куштау не будет разрабатываться, пока власти, БСК и активисты не найдут компромиссного решения, передает «Эхо Москвы в Уфе».

Радиостанция отмечает, что на горе стало меньше полицейских.

Напомним, что сегодня продолжилось противостояние чоповцев и экоактивистов. Правоохранители стали применять слезоточивый газ, поскольку защитники Куштау решились на штурм участка, где подрядчики БСК собрались вести геологоразведку.