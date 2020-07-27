Главное о коронавирусе на 27 июля: в Татарстане разрешили кинопоказы, в Санкт-Петербурге — случай рецидива
В Казани отложили строительство велосипедных дорожек
За последние сутки в Татарстане подтвердились 33 новых случая коронавируса, 31 из них контактный, еще два — завозные. 20 человек госпитализированы, 13 человек лечатся дома. Большинство случаев — 18 — выявлены в Казани. В Набережных Челнах выявили двух новых заболевших.
На 27 июля в Татарстане зарегистрировано 5 469 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 4 324 человека, в том числе 30 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умерли 38 человек.
- В Татарстане зарегистрировали еще два смертельных случая от COVID-19. Таким образом, число смертей от коронавируса в республике достигло 38.
- Строительство сети велосипедных дорожек в Казани, а также организация велопарадов, велопробегов, велокроссов, велотриалов и прочего отложены из-за пандемии.
- С сегодняшнего дня в Татарстане разрешили показ кинофильмов на открытых площадках в парках, скверах и на набережных.
- С понедельника власти Татарстана продлили режим самоизоляции для пожилых жителей республики до 9 августа включительно.
В Санкт-Петербурге маленький ребенок вновь заразился коронавирусом
За последние сутки в России выявлено 5 635 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 079 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 818 120 человек, а выздоровевших — до 603 329 человек.
Зафиксировано 85 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 13 354 человека.
- В России могут вырасти тарифы на домашний интернет и телевидение. Повышение цен связывают с изменением стоимости обслуживания на фоне пандемии.
- Детский лагерь «Астраханские зори» в Астраханской области приостановил работу после обнаружения COVID-19 у пяти сотрудников детского учреждения.
- Телеведущая Настя Ивлеева сообщила, что она и ее муж рэпер Элджей (Алексей Узенюк) заболели коронавирусом.
- В Санкт-Петербурге малолетний ребенок после лечения вновь заразился коронавирусом.
- Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как отличить грипп от COVID-19. По его словам, если температура тела поднимается до 40 градусов, есть слабость и ломота, то, скорее всего, это грипп.
В Великобритании ввели карантин для приезжих из Испании
В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 16 263 533 человека, 648 966 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 234 021). На второй строчке — Бразилия (2 419 091), на третьей — Индия (1 435 616). Россия на четвертом месте (811 073, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (445 433).
Больше всего смертей зафиксировано в США (146 935). За ними следуют Бразилия (87 004), Великобритания (45 837), Мексика (43 680) и Италия (35 107).
- Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.
- Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что подписал указ, позволяющий всем, кто сдает тест на коронавирус, получить возмещение его стоимости.
- Великобритания ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Сейчас там отдыхают 1,5 млн британских туристов.
- Ученые из Медицинского исследовательского института в США проанализировали крупнейшую базу данных, включающую в себя более 12 тыс. лекарств, и выявили более 20 препаратов, эффективных при лечении коронавируса. Среди них противоаллергенный астемизол и клофазамин, использующийся для лечения лепры.
- Перебежчик, тайно вернувшийся недавно в КНДР из Южной Кореи, не был заражен коронавирусом. Вчера власти Северной Кореи сообщили, что у перебежчика наблюдаются симптомы COVID-19.
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