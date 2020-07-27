Главное о коронавирусе на 27 июля: в Татарстане разрешили кинопоказы, в Санкт-Петербурге — случай рецидива

Фото: Максим Платонов

В Казани отложили строительство велосипедных дорожек



За последние сутки в Татарстане подтвердились 33 новых случая коронавируса, 31 из них контактный, еще два — завозные. 20 человек госпитализированы, 13 человек лечатся дома. Большинство случаев — 18 — выявлены в Казани. В Набережных Челнах выявили двух новых заболевших.

На 27 июля в Татарстане зарегистрировано 5 469 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 4 324 человека, в том числе 30 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умерли 38 человек.

В Татарстане зарегистрировали еще два смертельных случая от COVID-19. Таким образом, число смертей от коронавируса в республике достигло 38.

Строительство сети велосипедных дорожек в Казани, а также организация велопарадов, велопробегов, велокроссов, велотриалов и прочего отложены из-за пандемии.

Фото Олега Тихонова

С сегодняшнего дня в Татарстане разрешили показ кинофильмов на открытых площадках в парках, скверах и на набережных.

С понедельника власти Татарстана продлили режим самоизоляции для пожилых жителей республики до 9 августа включительно.

В Санкт-Петербурге маленький ребенок вновь заразился коронавирусом

За последние сутки в России выявлено 5 635 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 079 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 818 120 человек, а выздоровевших — до 603 329 человек.

Зафиксировано 85 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 13 354 человека.

В России могут вырасти тарифы на домашний интернет и телевидение. Повышение цен связывают с изменением стоимости обслуживания на фоне пандемии.

Детский лагерь «Астраханские зори» в Астраханской области приостановил работу после обнаружения COVID-19 у пяти сотрудников детского учреждения.



Фото astrobl.ru

Телеведущая Настя Ивлеева сообщила, что она и ее муж рэпер Элджей (Алексей Узенюк) заболели коронавирусом.

В Санкт-Петербурге малолетний ребенок после лечения вновь заразился коронавирусом.

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как отличить грипп от COVID-19. По его словам, если температура тела поднимается до 40 градусов, есть слабость и ломота, то, скорее всего, это грипп.

В Великобритании ввели карантин для приезжих из Испании

В мире коронавирусом нового типа на 10.25 (мск) заразились 16 263 533 человека, 648 966 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (4 234 021). На второй строчке — Бразилия (2 419 091), на третьей — Индия (1 435 616). Россия на четвертом месте (811 073, данные не обновлены), на пятом — ЮАР (445 433).

Больше всего смертей зафиксировано в США (146 935). За ними следуют Бразилия (87 004), Великобритания (45 837), Мексика (43 680) и Италия (35 107).

Фото mos.ru

Центр по контролю и профилактике заболеваний США сообщил, что диабет может увеличивать риск смерти при коронавирусе в 12 раз.

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что подписал указ, позволяющий всем, кто сдает тест на коронавирус, получить возмещение его стоимости.

Великобритания ввела двухнедельный карантин для всех прибывающих из Испании. Сейчас там отдыхают 1,5 млн британских туристов.

Ученые из Медицинского исследовательского института в США проанализировали крупнейшую базу данных, включающую в себя более 12 тыс. лекарств, и выявили более 20 препаратов, эффективных при лечении коронавируса. Среди них противоаллергенный астемизол и клофазамин, использующийся для лечения лепры.

Перебежчик, тайно вернувшийся недавно в КНДР из Южной Кореи, не был заражен коронавирусом. Вчера власти Северной Кореи сообщили, что у перебежчика наблюдаются симптомы COVID-19.

Дарья Пинегина