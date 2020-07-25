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В Татарстане разрешили показ кинофильмов на открытом воздухе

14:57, 25.07.2020
В Татарстане разрешили показ кинофильмов на открытом воздухе
Фото: дирекция "Время кино"

В Татарстане разрешили показ кинофильмов на открытых площадках в парках, скверах и на набережных. Соответствующее постановление, подписанное премьер-министром РТ Алексеем Песошиным, появилось на интернет-портале правовой информации республики.

Отметим, что в республике по-прежнему запрещено проводить досуговые, культурные массовые мероприятия с большим количеством людей.

Указ начинает действовать с понедельника, 27 июля.

Помимо этого, власти Татарстана продлили режим самоизоляции для пожилых жителей республики до 9 августа включительно.

15 июля в Татарстане разрешили возобновить работу аттракционам на открытом воздухе, торговым центрам, заведениям общепита в помещениях.

ОбществоВласть Татарстан
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