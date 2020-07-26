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Врач назвал отличия коронавируса от гриппа

14:17, 26.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Врач назвал отличия коронавируса от гриппа
Фото: tatarstan.ru

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал, как отличить грипп от COVID-19.

По словам врача, если температура тела поднимается до 40 градусов, есть слабость и ломота, то, скорее всего, это грипп.

Характерными симптомами для коронавируса являются потеря обоняния, потеря чувства вкуса, напомнил Тяжельников.

Специалист отметил, что COVID-19 еще не изучен до конца, поэтому болезнь может протекать совершенно по разному, в том числе и бессимптомно, передает «Говорит Москва».

По данным университета Хопкинса, число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 16 млн.

ОбществоМедицина
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