Строительство велодорожек в Казани отложили из-за пандемии

Строительство сети велосипедных дорожек в Казани, организация информационно-пропагандистских кампаний о развитии транспорта малой мобильности, а также велопарадов, велопробегов, велокроссов, велотриалов и прочего отложено из-за пандемии.



По словам , куратора бюро транспортного планирования Казани Тимура Кадырова самоизоляция не отменила, но сместила сроки по текущим идеям.

«Есть план по велополосам в центре, это недорогое решение. Мы не успели включить ее в программу по безопасности. И теперь ждем возможной экономии, если она будет в это году, то мы сможем ее реализовать. Либо будем планировать на следующий год», — прокомментировал Кадыров.

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