В России из-за пандемии могут вырасти тарифы на домашний интернет

В России могут вырасти тарифы на домашний интернет и телевидение. Повышение цен связывают с изменением стоимости обслуживания на фоне пандемии.

Как сообщают «Известия» со ссылкой на представителей различных компаний отрасли и исследование агентства iKS-Consulting, в самоизоляцию произошел резкий всплеск трафика и изменился профиль потребления. Представитель компании «Вымпелком» (бренд «Билайн») пояснил, что повышение ждет лишь некоторые архивные тарифные планы.

Пока вопрос повышения тарифов находится на рассмотрении в Федеральной антимонопольной службе.

Ранее «Реальное время» сообщало, что спрос на домашний интернет «Таттелекома» после проверки нагрузками вырос в два раза.

