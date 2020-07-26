Во Франции начнут бесплатно тестировать на коронавирус

Министр здравоохранения Франции Оливье Веран сообщил, что подписал указ, позволяющий всем, кто сдает тест на коронавирус, получить возмещение его стоимости.

Согласно документу, любой человек с сегодняшнего дня может сдать полностью возмещаемый ПЦР-тест, при этом ему не нужно будет предъявлять указание врача или уважительную причину. Пройти тестирование может любой человек и без симптомов, объяснил министр.

Веран выразил обеспокоенность растущим числом заражений, но заявил, что о второй волне говорить пока рано, передает Parisien.

В пятницу мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что вакцинация от COVID-19 в российской столице будет бесплатной и стартует как только появится вакцина.