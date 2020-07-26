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Вспышку коронавируса выявили в детском лагере в Астраханской области

17:32, 26.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Вспышку коронавируса выявили в детском лагере в Астраханской области
Фото: realnoevremya.ru

Детский лагерь «Астраханские зори» в Астраханской области приостановил работу после обнаружения COVID-19 у пяти сотрудников детского учреждения.

Детей, отдыхающих в лагере, проверят на коронавирус. В дальнейшем они будут наблюдаться по месту жительства специалистами педиатрической службы как контактные лица, передает «РИА Новости».

За последние сутки в России выявили 5 765 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 110 человек. Число зараженных выросло до 812 485 человек.

ОбществоМедицина
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