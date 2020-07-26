Вспышку коронавируса выявили в детском лагере в Астраханской области
Детский лагерь «Астраханские зори» в Астраханской области приостановил работу после обнаружения COVID-19 у пяти сотрудников детского учреждения.
Детей, отдыхающих в лагере, проверят на коронавирус. В дальнейшем они будут наблюдаться по месту жительства специалистами педиатрической службы как контактные лица, передает «РИА Новости».
За последние сутки в России выявили 5 765 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 110 человек. Число зараженных выросло до 812 485 человек.
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