Вспышку коронавируса выявили в детском лагере в Астраханской области

Детский лагерь «Астраханские зори» в Астраханской области приостановил работу после обнаружения COVID-19 у пяти сотрудников детского учреждения.

Детей, отдыхающих в лагере, проверят на коронавирус. В дальнейшем они будут наблюдаться по месту жительства специалистами педиатрической службы как контактные лица, передает «РИА Новости».

За последние сутки в России выявили 5 765 новых случаев коронавируса, выздоровели 3 110 человек. Число зараженных выросло до 812 485 человек.

