В Татарстане число смертей от коронавируса достигло 38

В Татарстане зарегистрировали еще два смертельных случая от COVID-19. Таким образом, число смертей от коронавируса в республике достигло 38.

79-летнего жителя Набережных Челнов госпитализировали в городскую инфекционную больницу 21 июня. В ходе обследования у него обнаружили тяжелые формы COVID-19 и внебольничной двухсторонней вирусной пневмонии. Также у пациента имелись хронические заболевания, которые осложняли его состояние. 22 июня мужчина умер.

13 июля умерла 66-летняя жительница Зеленодольского района. Ее госпитализировали в отделение для лечения больных с COVID-19 Зеленодольской ЦРБ 5 июля. Лечение пациентки осложнялось из-за серьезных хронических заболеваний. Смерть наступила вследствие отека легких, сообщает республиканский оперштаб.

По состоянию на 26 июля в Татарстане зарегистрировано 5 436 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 4 294 человека, в том числе 34 за минувшие сутки.



Вчера в Татарстане подтвердились еще три случая смерти от новой коронавирусной инфекции.