Главное о коронавирусе на 23 июля: спасение многодетной матери с поражением 90% легких, кинотеатры без драм

Спасение многодетной матери с поражением 90% легких в Татарстане



За последние сутки в Татарстане подтвердились 32 новых случая коронавируса, 30 из них — контактные. Восемь человек госпитализированы, 24 человека лечатся дома. Большинство случаев — 19 — выявлены в Казани. В Набережных Челнах выявили два новых случая.

На 23 июля в Татарстане зарегистрирован 5 341 случай COVID-19. Выздоровели за весь период 4 193 человек, в том числе 26 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умер 31 человек.

В Татарстане врачи спасли многодетную мать Наилю Алексееву с поражением 90% легких.

В Татарстане внедрили автоматизированную систему скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Суть ее в том, что вызов автоматически передается бригаде.

Роспотребнадзор спрогнозировал рост завозных случаев коронавирусной инфекции в Татарстане.

Фото Максима Платонова

В интервью «Реальному времени» прокурор Татарстана Илдус Нафиков рассказал, как коронавирус повлиял на громкое дело Айнура Харисова, получившего пожизненный срок за убийство трех человек.



В Татарстане женщины чаще мужчин болеют новым коронавирусом. Соотношение по полу из числа заболевших таково: женщин — 54%, мужчин — 46%.

Повторное заражение коронавирусом в России



За последние сутки в России выявлено 5 848 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 277 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 795 038 человек, а выздоровевших — до 580 330 человек.

Зафиксировано 147 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 12 892 человека.

Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 26 млн.

Главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико предупредил о возвращении с ноября подъема заболеваемости коронавирусом.

Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях — параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности.

Фото Максима Платонова

Российские кинотеатры начнут работу после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с показа «светлых и простых фильмов». Министр культуры РФ Ольга Любимова отметила, что зрители сейчас «не готовы к тяжелым драмам».



Медицинский работник во Владимирской области в течение двух месяцев дважды заболел коронавирусной инфекцией. В Минздраве назвали это редким явлением.

Хабиб Нурмагомедов впервые прокомментировал смерть отца Абдулманапа Нурмагомедова, который умер 3 июля на 58-м году жизни из-за осложнений, перенесенных после заражения коронавирусом. «Отец, тебя будет не хватать. Ты был отцом, другом, братом и тренером в одном лице. Ты научил меня практически всему, что я умею. Надеюсь, ты был доволен мной», — написал Нурмагомедов в Instagram.

РПЦ сообщила об уменьшении числа «ковид-скептиков».



Роспотребнадзор запустил российский портал научных публикаций о коронавирусе.



Фото mos.ru

Не учтенные в статистике 3,6 тыс. смертей в Перу

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 15 231 967 человек, 623 491 человек умер. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 3,97 млн человек. Далее идут Бразилия (2,22 млн), Индия (1,23 млн), Россия (787,8 тыс., данные не обновлены) и ЮАР (394,9 тыс.).



По количеству смертей на первом месте общемирового рейтинга находятся США (143,1 тыс.). За ними следуют Бразилия (812,7 тыс.), Великобритания (45,5 тыс.), Мексика (41,1 тыс.) и Италия (35 тыс.).

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке смогли создать смесь антител, которая сможет эффективно помочь в борьбе с коронавирусом и защитить людей.

Президент США Дональд Трамп заявил, что потерял пятерых друзей из-за пандемии коронавируса.

Фото facebook.com/WhiteHouse

Всемирная организация здравоохранения сообщила, что люди получат вакцину против коронавируса не ранее первой половины 2021 года.



В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило накануне 15 млн.



Власти Перу сообщили о не учтенных в статистике 3,6 тыс. смертей из-за коронавируса. До этого была информация, что в стране умерли 13 767 человек.

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс выразил мнение, что для формирования иммунитета к коронавирусу человеку может потребоваться несколько доз вакцины.

Дарья Пинегина