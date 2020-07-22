В Татарстане врачи спасли многодетную мать с поражением 90% легких

В Татарстане врачи спасли многодетную мать Наилю Алексееву с поражением 90% легких.

Болезнь женщины развивалась молниеносно. По началу Алексеева лечилась дома, пила антибиотики. Спустя время медики назначили ей уколы, однако пациентке становилось все хуже и хуже. Врачи скорой помощи доставили Наилю на компьютерный томограф, он показал поражение легких в пяти местах. Площадь поражения составила 75%, женщину срочно госпитализировали.

По словам Наили, сначала она попала в обычную палату, но назначенное лечение не приносило нужных результатов, ей не хватало кислорода и было тяжело дышать.

Уже через два дня женщине подключили кислород. Врачи провели видеосвязь с казанскими коллегами, было назначено дорогостоящее лечение, но улучшений вновь не было. «Потом случилось самое страшное, врачи называют это состояние «цитокиновым штормом», после которого я попала в реанимацию. В этот момент я уже была без сознания и не могла дышать самостоятельно. И когда меня повезли на второе КТ, оно показало уже 90% поражения легких. А ведь прошло всего 3 дня после первого такого обследования», — вспоминает Наиля.

Врач анестезиолог-реаниматолог Дмитрий Александрович Чайко сразу же принял решение об интубации пациентки. 1 июля он подключил ее к аппарату ИВЛ и ввел в медикаментозный сон. Пациентке предстояло пролежать в реанимации 8 дней. Дома за Наилю Рахимзановну молилась мама, переживали муж, 17-летняя дочь, семилетний сын, а еще дочки-двойняшки, которым было всего по 4 года.

На момент поступления у пациентки фактически осталось 10% дыхательной поверхности легких, которые обеспечивают потребность организма в кислороде, рассказал Чайко.

Медики провели рекрутмент, то есть раскрыли поврежденные альвеолы. В таком состоянии женщина провела несколько дней. Медики тщательно следили за параметрами и подбирали режимы каждые 2 часа. После того, как Наиля прошла все тесты, ее перевели на спонтанное дыхание, и она смогла адекватно дышать полной грудью.

8 июля врачи приняли решение отключить пациентку от аппарата ИВЛ и подключить к кислороду. Еще через сутки Наиля задышала сама. Сейчас она проходит курс реабилитации. Врачи рекомендуют делать все упражнения постепенно: например, надувать мыльные пузыри, так как это тоже часть восстановления.



Наиля Алексеева передала всем бригадам и лично врачу анестезиологу-реаниматологу Дмитрию Чайко благодарственные письма. В них жирным шрифтом пациентка написала фразу «СПАСИБО ЗА ЖИЗНЬ!», передает пресс-служба Минздрава РТ.

За последние сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай коронавируса. Всего в республике насчитывается 5 309 случаев заболевания коронавирусом. 4 167 человек выздоровели, в том числе 28 за минувшие сутки. Еще 47 пациентов находятся на ИВЛ.

