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Минздрав РФ планирует выпустить вакцину от коронавируса на особых условиях

15:48, 22.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Минздрав РФ планирует выпустить вакцину от коронавируса на особых условиях
Фото: pexels.com

Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях — параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, планируется использовать электронные ресурсы для наблюдения за пациентами, получившими вакцину.

Он подчеркнул, что эффективность и безопасность вакцины сейчас подтверждается, но чем больше людей будут получать вакцину, тем больше появится данных, которых необходимо проанализировать.

Мурашко отметил, что вакцинация должна идти через лабораторно-поликлинические подразделения, пишет «РИА Новости».

Кроме того, глава Минздрава России сообщил, что вакцина от коронавируса может получить регистрацию в первой декаде августа.

ОбществоМедицина
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