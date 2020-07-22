Минздрав РФ планирует выпустить вакцину от коронавируса на особых условиях

Минздрав России готовится к выпуску вакцины от коронавируса на особых условиях — параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности.

По словам главы ведомства Михаила Мурашко, планируется использовать электронные ресурсы для наблюдения за пациентами, получившими вакцину.

Он подчеркнул, что эффективность и безопасность вакцины сейчас подтверждается, но чем больше людей будут получать вакцину, тем больше появится данных, которых необходимо проанализировать.

Мурашко отметил, что вакцинация должна идти через лабораторно-поликлинические подразделения, пишет «РИА Новости».

Кроме того, глава Минздрава России сообщил, что вакцина от коронавируса может получить регистрацию в первой декаде августа.