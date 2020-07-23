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Ученые создали смесь антител, которые способны нейтрализовать коронавирус

03:27, 23.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
Ученые создали смесь антител, которые способны нейтрализовать коронавирус
Фото: realnoevremya.ru

Ученые из Колумбийского университета в Нью-Йорке смогли создать смесь антител, которая сможет эффективно помочь в борьбе с коронавирусом и защитить людей.

По данным The Guardian, специалисты собрали образцы антител у 40 пациентов, которые переболели тяжелой формой COVID-19, а также определили еще 60 антител у пяти человек с иммунитетом к коронавирусу. Выяснилось,что среди этих антител девять эффективно нейтрализуют вирус COVID-19.

Ученые отметили, что на основе активных антител можно приготовить эффективный препарат.

Ранее в ВОЗ заявили, что люди смогут получить вакцину от коронавируса не раньше первой половины 2021 года.

ОбществоМедицина
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