В Татарстане внедрили автоматизированную систему скорой помощи — вызов автоматически передается бригаде

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В Татарстане внедрили автоматизированную систему скорой медицинской помощи и медицины катастроф. Об этом рассказали в Минздраве РТ.

Система работает на базе программного продукта АСУ «Скорая помощь», разработчиком которого является ICL-КПО ВС. Станция скорой помощи Казани стала одной из первых в стране, где процесс приема и передачи вызова бригаде автоматизирован. Как сообщает ТАСС, АСУ «Скорая помощь» использовалась в других городах республики, но «это были локальные версии».

Благодаря системе повышается оперативность и минимизируется использование трудовых человеческих ресурсов. Сейчас ведутся работы по развитию системы в части обеспечения работы санитарной авиации.

