Роспотребнадзор прогнозирует рост завозных случаев коронавирусной инфекции в Татарстане
Роспотребнадзор Татарстана предполагает рост завозных случаев коронавируса в республике. Это связано с сезоном отпусков.
Особый карантинный контроль проходят прибывшие из Симферополя, Ставрополя и Краснодара.
«Думаю, завозные случаи будут прирастать, потому что ситуация по субъектам РФ разная. И на отдыхе мы все забываем о мерах профилактики. Люди, увидев море, забывают, что надо мыть руки и надевать маску», — считает заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.
Всего в Татарстане зафиксировано 206 завозных случаев коронавирусной инфекции — это 5% среди заболевших.
Напомним, за сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай коронавируса.
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