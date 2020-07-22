Роспотребнадзор прогнозирует рост завозных случаев коронавирусной инфекции в Татарстане

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Роспотребнадзор Татарстана предполагает рост завозных случаев коронавируса в республике. Это связано с сезоном отпусков.

Особый карантинный контроль проходят прибывшие из Симферополя, Ставрополя и Краснодара.

«Думаю, завозные случаи будут прирастать, потому что ситуация по субъектам РФ разная. И на отдыхе мы все забываем о мерах профилактики. Люди, увидев море, забывают, что надо мыть руки и надевать маску», — считает заместитель руководителя управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина.

Всего в Татарстане зафиксировано 206 завозных случаев коронавирусной инфекции — это 5% среди заболевших.

Напомним, за сутки в Татарстане выявлен 31 новый случай коронавируса.

