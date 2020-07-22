В Минкультуры РФ анонсировали открытие кинотеатров без показа драм

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Российские кинотеатры начнут работу после снятия ограничений, введенных из-за коронавируса, с показа «светлых и простых фильмов», заявила министр культуры РФ Ольга Любимова.

Она добавила, что ведомство обсуждает репертуар с прокатчиками, поскольку зрители сейчас «не готовы к тяжелым драмам».

Этот шаг также связан с тем, что в кинотеатры в первую очередь придет молодежь, которой хочется в первую очередь «простого общения» и свиданий в кино, передает РБК.

Любимова отметила, что драмы появятся в репертуарах кинотеатров ближе к зиме 2021 года.

Сегодня «Реальному времени» стало известно, что кинотеатры в Москве готовятся возобновить работу с 1 августа.