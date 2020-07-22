В Минздраве РФ объяснили возможность повторного заражения коронавирусом

Повторное заражение коронавирусом является редким явлением, скорее всего, оно связано с особенностями иммунной системы, рассказали в пресс-службе Минздрава РФ.

В ведомстве уточнили, что вакцины от коронавируса разрабатываются таким образом, чтобы формировать стойкий продолжительный иммунитет, поэтому они должны эффективно защищать от заражения вирусом, передает «РИА Новости».

Сегодня глава Минздрава РФ Михаи Мурашко заявил, что вакцина от коронавируса будет выпускаться на особых условиях — параллельно будет идти сбор данных об эффективности и безопасности.