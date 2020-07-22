В мире более 15 млн человек заразились коронавирусом

В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило в среду 15 млн, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты в реальном времени.

Согласно подсчетам организации, за весь период COVID-19 заразились 15 000 424 человека, из них 617 832 умерли.

Больше всего случаев инфицирования (3 915 780) выявили в США, далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078). Россия заняла четвертое место в мире по этому показателю (789 190 случаев заражения), передает ТАСС.

Сегодня Роспотребнадзор Татарстана спрогнозировал рост завозных случаев коронавируса в республике из-за сезона отпусков.

