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В мире более 15 млн человек заразились коронавирусом

22:46, 22.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В мире более 15 млн человек заразились коронавирусом
Фото: tatarstan.ru

В мире число выявленных случаев заражения коронавирусом нового типа превысило в среду 15 млн, следует из данных американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты в реальном времени.

Согласно подсчетам организации, за весь период COVID-19 заразились 15 000 424 человека, из них 617 832 умерли.

Больше всего случаев инфицирования (3 915 780) выявили в США, далее следуют Бразилия (2 159 654) и Индия (1 193 078). Россия заняла четвертое место в мире по этому показателю (789 190 случаев заражения), передает ТАСС.

Сегодня Роспотребнадзор Татарстана спрогнозировал рост завозных случаев коронавируса в республике из-за сезона отпусков.

ОбществоМедицина
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