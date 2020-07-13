Главное за выходные: Минниханов показал, как мечтает о рыбалке, в Татарстане утонули 9 человек
«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 13 июля:
- Президент Татарстана Рустам Минниханов ко Дню рыбака опубликовал видео о рыбалке. На кадрах он в своем рабочем кабинете просматривает ролики о Камском Устье и мечтает о рыбалке. «Эх, кто-то сегодня на рыбалке, а кто-то на работе», — написал президент.
- В водоемах Татарстана за выходные утонули девять человек.
- 11 июля в больнице от обширного инфаркта скончался генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров. Это произошло во время лечения от коронавируса.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ситуация с коронавирусом в республике сложная, но население перестало соблюдать меры безопасности. Он призвал вести с людьми разъяснительную работу и обеспечить безопасность на предприятиях.
- В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств и покушении на убийство.
- Во время земляных работ у Казанского кремля нашли старинный фундамент. На место отправили археологов.
- Казанский марафон перенесли на 10 и 11 октября. Забег должен был состояться 2 и 3 мая. В марте организаторы перенесли его на август.
- В Зеленодольске в микрорайоне «Полукамушки» вновь произошел пожар.
- В дачном массиве поселка Кульсеитово Советского района Казани ввели карантин по бешенству после того, как дачницу укусил бешеный крот.
- Казанские театры открыли продажу билетов на спектакли нового сезона.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым