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Главное за выходные: Минниханов показал, как мечтает о рыбалке, в Татарстане утонули 9 человек

07:00, 13.07.2020
Главное за выходные: Минниханов показал, как мечтает о рыбалке, в Татарстане утонули 9 человек
Фото: realnoevremya.ru

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за прошедшие выходные на утро понедельника, 13 июля:

  • Президент Татарстана Рустам Минниханов ко Дню рыбака опубликовал видео о рыбалке. На кадрах он в своем рабочем кабинете просматривает ролики о Камском Устье и мечтает о рыбалке. «Эх, кто-то сегодня на рыбалке, а кто-то на работе», — написал президент.
  • В водоемах Татарстана за выходные утонули девять человек.
  • 11 июля в больнице от обширного инфаркта скончался генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров. Это произошло во время лечения от коронавируса.
  • Президент Татарстана Рустам Минниханов сообщил, что ситуация с коронавирусом в республике сложная, но население перестало соблюдать меры безопасности. Он призвал вести с людьми разъяснительную работу и обеспечить безопасность на предприятиях.
  • В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку губернатора Сергея Фургала, арестованного по обвинению в организации убийств и покушении на убийство.
  • Во время земляных работ у Казанского кремля нашли старинный фундамент. На место отправили археологов.
  • Казанский марафон перенесли на 10 и 11 октября. Забег должен был состояться 2 и 3 мая. В марте организаторы перенесли его на август.
  • В Зеленодольске в микрорайоне «Полукамушки» вновь произошел пожар.
  • В дачном массиве поселка Кульсеитово Советского района Казани ввели карантин по бешенству после того, как дачницу укусил бешеный крот.
  • Казанские театры открыли продажу билетов на спектакли нового сезона.
Общество Татарстан
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