Источник: Борис Тихомиров, предположительно, умер из-за осложнений, возникших при COVID-19

Как стало известно «Реальному времени», генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром» Борис Тихомиров умер от обширного инфаркта, предположительно, наступившего на фоне коронавируса.



Временный генеральный директор АО «Казанский Гипронииавиапром» Сергей Раковец рассказал «Реальному времени», что Тихомирова увезли в одну из клиник республики в понедельник вечером с высокой температурой. Был поставлен предположительный диагноз COVID-19. Лечение осложнялось еще и сахарным диабетом, от которого много лет страдал Борис Иванович. Предположительно, это заболевание помешало организму справляться с тяжелым вирусом. На фоне такого состояния легендарный проектировщик умер от обширного инфаркта, сообщил Сергей Раковец.

О смерти Бориса Ивановича стало известно сегодня утром. Соболезнования в связи со смертью Тихомирова выразил президент Татарстана Рустам Минниханов.