Минниханов: ситуация с коронавирусом в Татарстане сложная, а люди перестали соблюдать меры безопасности

Фото: Официальный Татарстан

На субботнем совещании в Доме правительства президент Татарстана Рустам Минниханов подчеркнул, что ситуация с коронавирусом в республике остается сложной.

В Татарстане от коронавируса уже погибли 23 человека. При этом в числе жертв нового вируса числятся не только пожилые: на этой неделе стало известно о смерти 28-летнего молодого человека.

При всей сложности ситуации люди перестали соблюдать меры безопасности. Полицейские составили более 2 000 протоколов. Минниханов считает, что с населением необходимо вести разъяснительную работу, а руководителям предприятий принимать меры для обеспечения безопасности и эпидемиологического контроля на рабочих местах.

Ранее Росстат насчитал более 7 тысяч умерших от коронавируса в мае.

