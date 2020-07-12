В соцсетях сообщили об очередном пожаре в зеленодольских «Полукамушках» — видео

Фото: соцсети

Пользователи соцсетей сообщили об очередном пожаре в зеленодольском микрорайоне «Полукамушки». Очевидцы сняли пострадавший от огня дом.

Пожар произошел вчера вечером. На кадрах пожарные проливают горящие конструкции здания, а местным жителям ничего не остается, как наблюдать за пожаром.

Подробности произошедшего уточняются.

Отметим, что с весны 2019 года в Зеленодольске регулярно вспыхивают пожары в комплексе двухэтажных зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. Последний пожар произошел ровно месяц назад, 12 июня. До него был зафиксирован пожар перед самоизоляцией, 22 марта. Предыдущий снова случился чуть больше чем за месяц — 11 февраля.

