В соцсетях сообщили об очередном пожаре в зеленодольских «Полукамушках» — видео
Пользователи соцсетей сообщили об очередном пожаре в зеленодольском микрорайоне «Полукамушки». Очевидцы сняли пострадавший от огня дом.
Пожар произошел вчера вечером. На кадрах пожарные проливают горящие конструкции здания, а местным жителям ничего не остается, как наблюдать за пожаром.
Подробности произошедшего уточняются.
Отметим, что с весны 2019 года в Зеленодольске регулярно вспыхивают пожары в комплексе двухэтажных зданий «Полукамушки» постройки конца XIX — начала XX века. Последний пожар произошел ровно месяц назад, 12 июня. До него был зафиксирован пожар перед самоизоляцией, 22 марта. Предыдущий снова случился чуть больше чем за месяц — 11 февраля.
Справка
Полукамушки — комплекс исторических двухэтажных зданий постройки IX — начала XX века в Зеленодольске. Первый этаж дома является кирпичным, а второй — деревянным, благодаря чему его начали звать наполовину каменным, а затем «полукамушком».
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым