Дату проведения казанского марафона в очередной раз перенесли

Дату проведения Казанского марафона вновь перенесли. Новая дата забега назначена на 10 и 11 октября.

По словам организаторов, решение о переносе было принято, исходя из эпидемиологической ситуации в стране.

«В связи с тем, что обстановка с вирусом неспокойна, при проведении марафона в августе организаторов и спортсменов ожидало бы много ограничений: сокращение количества участников, безопасная дистанция, средства личной защиты и другие неудобства», — говорится в сообщении в официальном аккаунте Казанского марафона.

При этом отмечается, что участники мероприятия смогут до 10 августа решить, хотят ли они перенести слот на 2021 год, пробежать марафон онлайн или вернуть взнос.

Напомним, забег должен был состояться 2 и 3 мая. В марте организаторы перенесли мероприятие на август.