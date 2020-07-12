В Советском районе Казани введен карантин после нападения на дачницу бешеного крота

Фото: Госкомитет по биоресурсам РТ

В Казани власти Татарстана ввели карантин по бешенству в дачном массиве поселка Кульсеитово Советского района Казани. Меры предприняли после того, как дачницу покусал зараженный крот.

Женщину укусило животное 30 июня. Пострадавшая немедленно обратилась за помощью к медикам. Ей сделали прививку от бешенства, а на следующий день специалисты установили вирусное заболевание у уже мертвого крота, сообщает «Татарстан 24".

Со вчерашнего дня в дачном сообществе действует карантин по бешенству. Ветеринары дезинфицируют и дом, и соседние участки. Домашних питомцев прививают от бешенства бесплатно. Карантин будет действовать два месяца.

Ранее президент Татарстана Рустам Минниханов подписал указ об отмене карантина по бешенству в казанском жилмассиве Салмачи.

