В Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку Фургала

Фото: wikipedia.org Владислав Фальшивомонетчик

Сегодня в Хабаровске прошел несанкционированный митинг в поддержку губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который обвиняется в причастности к деятельности ОПГ и организации убийств.

Митинг начался на площади Ленина, где расположена администрация губернатора и краевого правительства.

Собравшиеся прошли по центральным улицам города и вернулись на площадь. Акция длилась более 4 часов, сообщает «РИА Новости».

В мэрии города рассказали, что не получали заявки на проведение митинга и не одобряли его, поскольку сейчас есть запрет на массовые мероприятия из-за пандемии.

9 июля СК возбудил уголовное дело против губернатора края. Его задержали.

Следственный комитет предъявил Сергею Фургалу обвинение в организации убийств и покушении на убийство. Речь идет о преступлениях, которые были совершены в 2004—2005 годах на территории Хабаровского края и Амурской области. Свою вину Фургал не признал. Басманный суд Москвы арестовал его на два месяца.

