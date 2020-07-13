Стало известно о еще двух утонувших в Татарстане за прошедшее воскресенье

Фото: МЧС по РТ

Стало известно о еще двух смертельных случаях на водоемах Татарстана. На этот раз утонули взрослые мужчины.

Первый случай произошел возле поселка Васильево на острове Чайка на Волге. Около пяти вечера там погиб 44-летний мужчина, который отдыхал на даче с семьей. Его тело обнаружили в трех метрах от берега на глубине восьми метров.

Вторая трагедия произошла в селе Старая Письмянка около 19 часов 12-го июля. 50-летний мужчина утонул в местном пруду. Его тело обнаружили водолазы, рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

В причинах трагедий разбираются полицейские.

За одно только воскресенье в Татарстане утонули шесть человек. За выходные в Татарстане утонули девять человек, в том числе маленький ребенок.