Новости общества

02:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Стало известно о еще двух утонувших в Татарстане за прошедшее воскресенье

02:29, 13.07.2020
Стало известно о еще двух утонувших в Татарстане за прошедшее воскресенье
Фото: МЧС по РТ

Стало известно о еще двух смертельных случаях на водоемах Татарстана. На этот раз утонули взрослые мужчины.

Первый случай произошел возле поселка Васильево на острове Чайка на Волге. Около пяти вечера там погиб 44-летний мужчина, который отдыхал на даче с семьей. Его тело обнаружили в трех метрах от берега на глубине восьми метров.

Вторая трагедия произошла в селе Старая Письмянка около 19 часов 12-го июля. 50-летний мужчина утонул в местном пруду. Его тело обнаружили водолазы, рассказали в пресс-службе МЧС по РТ.

В причинах трагедий разбираются полицейские.

За одно только воскресенье в Татарстане утонули шесть человек. За выходные в Татарстане утонули девять человек, в том числе маленький ребенок.

ОбществоПроисшествия Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также