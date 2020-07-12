Минниханов показал, как мечтает о рыбалке в Татарстане

Фото: кадр видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик ко Дню рыбака.

На кадрах президент в своем рабочем кабинете смотрит на мониторе компьютера ролики о Камском Устье и мечтает о рыбалке.

«Эх, кто-то сегодня на рыбалке, а кто-то на работе», — подписал президент видеозапись.

Ролик сопровожден песней «Камский судак», посвященной рыбалке на Камском Устье и призывающей отдыхать именно в этом районе.



Отметим, что глава республики является большим любителем рыбалки. Так, в феврале ему удалось наловить форели.

