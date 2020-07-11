СМИ: во время земляных работ у Казанского кремля раскопали старинный фундамент

Во время земляных работ у Казанского кремля рабочие вскрыли грунт и дошли до уровня старых фундаментов.

Помощник президента РТ Олеся Балтусова рассказала «Татар-информу», что информация о находке передана археологам. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия подтвердил факт обнаружения остатков старинной постройки.

Руководитель комитета Иван Гущин сообщил, что работы временно приостановили, а на место отправили сотрудников отдела археологии, контроля и надзора.

В Казани начали ремонтировать особняк архитектора Карла Мюфке по ул. Хади Атласи, 28. Дом построили по проекту Мюфке в конце XIX века.

