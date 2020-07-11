СМИ: во время земляных работ у Казанского кремля раскопали старинный фундамент
Во время земляных работ у Казанского кремля рабочие вскрыли грунт и дошли до уровня старых фундаментов.
Помощник президента РТ Олеся Балтусова рассказала «Татар-информу», что информация о находке передана археологам. Комитет РТ по охране объектов культурного наследия подтвердил факт обнаружения остатков старинной постройки.
Руководитель комитета Иван Гущин сообщил, что работы временно приостановили, а на место отправили сотрудников отдела археологии, контроля и надзора.
В Казани начали ремонтировать особняк архитектора Карла Мюфке по ул. Хади Атласи, 28. Дом построили по проекту Мюфке в конце XIX века.
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