Главное о коронавирусе на 3 июля: начался «антиковидный» ЕГЭ, нормальная жизнь вернется «не раньше февраля»

Татарстан проведет онлайн-Сабантуй

За последние сутки в Татарстане подтвердились 39 новых случаев COVID-19, все контактные. 16 человек госпитализированы, 23 лечатся дома. Наибольшее число заболевших — в Казани (21 человек) и Набережных Челнах (7 человек).

Всего в Татарстане зарегистрированы 4 673 случаев заболевания. Выздоровели за весь период 3 510 человека, в том числе 38 за минувшие сутки. Смертельных случаев — 17. На лечении остаются 1 146 человек.



Татарстан не готов к снятию всех ограничений по COVID-19, заявила накануне глава пресс-службы президента республики Лилия Галимова. «Ситуация контролируемая, но не позволяющая нам отказаться от всех ограничений», — сказала она.

Стала известна программа Сабантуя в Татарстане на 4 июля. В этом году из-за коронавируса он пройдет в режиме онлайн.

В общественном транспорте Казани стали строже следить за соблюдением масочно-перчаточного режима. Накануне за два часа проверяющие выявили 42 нарушителя.



Фото Ильи Репина

В Татарстане нет никаких планов по открытию границ с другими странами. «Решения всегда основываются на той ситуации, которая происходит здесь и сейчас. В Республике Татарстан откроются международные границы тогда, когда они откроются в Российской Федерации», — сказала Лилия Галимова.



В Муслюмово, где от коронавируса умер педиатр Нассер Гассан, нет очагов COVID-19.



В инфекционном корпусе Нижнекамской ЦРМБ начался капремонт.



В Казани пациенты, переболевшие COVID-19, начали проходить реабилитацию. Восстановлением больных занимаются в городской поликлинике №7 и госпитале для ветеранов войн.



Сегодня в школах Татарстана, как и по всей России, стартовал ЕГЭ. В этом году он проходит под знаком коронавируса, при повышенных мерах санитарно-эпидемической безопасности.

Фото Ильи Репина

Мурашко заявил, что Россия вернется к нормальной жизни не раньше февраля

За последние сутки в России выявлено 6 718 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 915 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 667 883, а выздоровевших — до 437 893 человек.

Зафиксированы 176 новых смертельных случаев. Всего от коронавируса в России умерли 9 859 человек.



Топ регионов России по числу заболевших

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вернуться к полноценной жизни в России можно будет не раньше февраля. «Что такое нормальная жизнь? Это походы на концерты, перелеты, полноценная работа, полноценный отдых. На мой взгляд, маловероятно, что это произойдет раньше февраля. Должна быть разорвана цепочка передачи вируса», — сказал он.

Правительство России выделило на создание временных рабочих мест более 4 млрд рублей.



Минобороны отчиталось, что после двух недель испытаний вакцины от коронавируса добровольцы чувствуют себя хорошо, а осложнений и побочных реакций нет.

Росавиация продлила запрет на международные полеты до 1 августа.

Фото Максима Платонова

В Калмыкии произошла вспышка коронавируса в психоневрологическом интернате. За два дня число зараженных выросло с 15 до 300 человек.

Российские вузы получили право самостоятельно переносить начало учебного года на срок до двух месяцев до нормализации эпидемической ситуации в регионе, заявили в Минобрнауки России.

Сегодня открылись Петергоф, Царское Село, музеи Московского Кремля и Третьяковка. С 15 июля откроется «Эрмитаж».

В России начали разработку вакцины от коронавируса для животных.

США скупили 90% трехмесячного запаса препарата ремдесивир

По состоянию на 10.40 мск число случаев заражения новым коронавирусом в мире составляет 10 873 186. Умерли 521 337 человек. Об этом сообщает Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в режиме реального времени.

По количеству заболевших на первом месте находятся США (2 739 879). На второй строчке — Бразилия (1 496 858), Россия на третьем месте (660 231, данные не обновлены). На четвертом месте — Индия (625 544), на пятом — Перу (292 004).

В США зафиксировали новый рекорд заражений коронавирусом — более 50 тыс. случаев за сутки.

США скупили 90% трехмесячного запаса препарата ремдесивир, который применяют при лечении коронавируса. Теперь страны Евросоюза и Великобритания ограничены в доступе к лекарству, пишет издание The Guardian.

Израиль возвращает ограничения из-за роста количества случаев коронавируса. «В начале недели у нас было около 450 заболевших в сутки, сейчас почти 1000 <...> Данные точные и ясные, они не оставляют нам выбора», — сказал премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху.

Фото netanyahu.org.il

В Швеции создали комиссию, которая оценит действия властей страны в борьбе с коронавирусной инфекцией COVID-19.

Казахстан из-за распространения COVID-19 с 5 июля вводит двухнедельный карантин.



Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия «продемонстрировала политическое здравомыслие и народную мудрость» и победила коронавирус.

Лилия Ахкиямова