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В Казани пациенты, переболевшие COVID-19, начали проходить реабилитацию

15:45, 02.07.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
В Казани пациенты, переболевшие COVID-19, начали проходить реабилитацию
Фото: kzn.ru

В Татарстане ввели реабилитационный курс для пациентов, переболевших COVID-19. Пилотными площадками стали два медицинских учреждения Казани: городская поликлиника №7 и госпиталь для ветеранов войн, пишет пресс-служба мэрии города.

С 15 июня 3 раза в неделю на базе этих медучреждений проводятся занятия по лечебной физкультуре. В каждой группе не более пяти участников. В курс реабилитации входят групповая дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки, сухие углекислые ванны и физиотерапия.

За последние сутки в Татарстане зафиксировали 39 новых случаев коронавируса, 21 из них в Казани.

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 15:53
    Гимнастика после заболеваний лёгких очень нужна! Очень эффективна
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