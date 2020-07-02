В Казани пациенты, переболевшие COVID-19, начали проходить реабилитацию

В Татарстане ввели реабилитационный курс для пациентов, переболевших COVID-19. Пилотными площадками стали два медицинских учреждения Казани: городская поликлиника №7 и госпиталь для ветеранов войн, пишет пресс-служба мэрии города.

С 15 июня 3 раза в неделю на базе этих медучреждений проводятся занятия по лечебной физкультуре. В каждой группе не более пяти участников. В курс реабилитации входят групповая дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки, сухие углекислые ванны и физиотерапия.

За последние сутки в Татарстане зафиксировали 39 новых случаев коронавируса, 21 из них в Казани.

