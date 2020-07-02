В Татарстане пока не планируют открывать сообщение с другими странами
Пресс-секретарь президента РТ Лилия Галимова заявила, что никаких планов в части открытия границ с другими странами в Татарстане не строят.
«Решения всегда основываются на той ситуации, которая происходит здесь и сейчас. В Республике Татарстан откроются международные границы тогда, когда они откроются в Российской Федерации», — сказала Галимова.
В конце июня глава Росавиации Александр Нерадько обратился к Роспотребнадзору и вице-премьеру Татьяне Голиковой с предложением поэтапного снятия ограничений на международные полеты. Возобновить перевозки предлагается в те страны, где это позволяет сделать эпидемиологическая обстановка.
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