В казанском Кремле не стали комментировать диагноз врача из Муслюмово, погибшего из-за коронавируса

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В казанском Кремле дали разъяснения о смерти врача в Муслюмовском районе.

Лилия Галимова отказалась отвечать на вопрос, связанный с диагнозом усопшего.

«Есть понятие врачебной тайны. Не имеем права распространять, информировать, тем более публично, какие диагнозы, какие заболевания, тем более причины смерти того или иного человека. Вся подробная информация по ситуации с муслюмовской больницей представлена, каких-то очагов там никто не зафиксировал», — сообщила Лилия Галимова.

Напомним, что смерть педиатра Нассера Гассана Назима из Муслюмоской больницы стала 15-й по счету смертью от коронавируса в Татарстане.