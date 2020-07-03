Стала известна программа онлайн-Сабантуя в Татарстане на 4 июля

Фото: Википедия

Телеканал ТНВ подготовил праздничную программу в день празднования Сабантуя в онлайн-формате. Зрители смогут посмотреть передачи, телевизионные поздравления и трансляции.

В 7 утра 4 июля в программе «Sиңа Миннән Sәлам» татарстанцев начнут поздравлять известные люди и жители районов республики.

В 11.30 в эфире программы«Татарлар» будут показывать Сабантуи прошлых лет, которые проводились в разных уголках мира.

В 12.00 начнется трансляция праздничного концерта Института культуры совместно с ГИБДД.

В 14.30 в программе «Халкым минем» покажут Сабантуи прошлых лет, проведенных в Азнакаевском районе.

В 15.00 начнется концерт на казанском ипподроме.

В 17.00 в программе «Халкым минем» появится Сабантуй прошлых лет в Самаре.

В 18.00 прошлогодний Сабантуй в Новосибирске.

В 20.30 покажут европейский Сабантуй, прошедший в Эстонии в 2019 году.



Ранее власти Татарстана приняли решение провести Сабантуй в онлайн-формате.