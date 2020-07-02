В России потратят более 4 млрд рублей на создание временных рабочих мест

Правительство России выделит на создание временных рабочих мест более 4 млрд рублей. Об этом пишет RT.

Премьер-министр Михаил Мишустин на заседании кабмина отметил, что средства направят регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда сотрудников.

Президент России Владимир Путин во время телеобращения поручил восстановить докризисные показатели рынка труда уже в 2021 году. В России остается около 5 млн рабочих мест, находящихся под теми или иными ограничениями в связи с пандемией коронавируса.