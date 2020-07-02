Казахстан с 5 июля вводит двухнедельный карантин

Казахстан из-за роста заболеваемости коронавирусом вводит с 5 июля карантин. Он продлится две недели, но его могут продлить, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу правительства.



Приостанавливается пассажирское автобусное сообщение между регионами и ограничивается работа общественного транспорта. При этом сохраняется международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран.

Также вводится запрет на массовые, семейные и памятные мероприятия, ограничение на перемещение граждан на улице. Запрещается работа салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений, религиозных объектов и других.