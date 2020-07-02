В инфекционном корпусе Нижнекамской ЦРМБ начался капремонт

В инфекционном корпусе Нижнекамской ЦРМБ начался капитальный ремонт.

Сейчас в этом корпусе общей площадью 963,4 кв. м ведутся демонтажные работы и обустраивается фундамент для пяти входных групп. Предполагается, что пациенты с разными инфекционными заболеваниями будут попадать в палаты-боксы через отдельные входы. Также в инфекционном корпусе предусмотрели и палату интенсивной терапии для реанимационных пациентов. Капремонт планируется закончить уже в октябре этого года.

На время ремонтных работ инфекционное отделение №1 временно переехало в здание на Менделеева, 46, а инфекционное отделение №2 расположилось на шестом этаже госпиталя по адресу: Ахтубинская, 11а и является сортировочным (провизорным) отделением в составе госпиталя, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.