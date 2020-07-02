Итоги дня: Казань станет Городом трудовой доблести, власти Татарстана раскрыли доходы за 2019 год, ЦИК подвел итоги голосования
«Реальное время» подводит итоги дня и публикует подборку наиболее важных и интересных новостей за сегодняшний день, 2 июля:
- Казани присвоят звание Города трудовой доблести. Решение одобрил президент России Владимир Путин. Завтра, 3 июля, в честь такого события дадут салют.
- В Татарстане опубликовали декларации руководства республики. Так, президент Татарстана Рустам Минниханов заработал в 2019 году 8,8 млн рублей. При этом доход его жены составил 480,8 млн рублей. Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в 2019 году получил 7,9 млн, а его жена — скромные 691 тыс. рублей.
- В Татарстане за поправки в Конституцию проголосовали 82,81% (1,94 млн) избирателей, против — 16,61% (389,8 тыс.). Об этом сообщили в ЦИК РТ. В целом по России поправки поддержали 77,92% участников голосования.
- Аналитический центр «Авито Работы» представил статистику по результатам изучения объявлений в сегменте рынка труда. По ней, во втором квартале 2020 года казанцы в среднем получали по 42,1 тысячи рублей в месяц. Это четвертый показатель по стране.
- Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым руководителем Татарской транспортной прокуратуры Василием Добротиным. Исполняющий обязанности Приволжского транспортного прокурора Андрей Неговора сказал, что он самый опытный сотрудник в ведомстве.
- Чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская предположила, что олимпийской чемпионке Алине Загитовой могли заплатить за пост с призывом пойти на голосование по поправкам в Конституцию. «У Алины много подписчиков, и, конечно, этим можно воспользоваться! Может, ее кто-то попросил это сделать. Может, даже заплатили деньги», — сказала она.
- В Татарстане задержали беглого гаишника Радика Бадретдинова, обвиняемого в изнасиловании. В феврале он пригласил на свидание 16-летнюю девушку и изнасиловал ее в своей машине. Когда началась проверка, он сбежал. В марте его объявили в розыск. Поймать беглеца удалось в родном Лениногорском районе.
- Минувшей ночью в Набережных Челнах у дома 31/16 загорелся автомобиль. Прибывшие пожарные нашли на заднем сиденье мужчину без сознания. Он умер в машине скорой помощи по дороге в больницу.
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