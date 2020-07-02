Минниханов в прошлом году заработал 8,8 млн рублей

Президент Татарстана Рустам Минниханов заработал в 2019 году 8,8 млн рублей. Декларация опубликована на сайте главы республики.

Доход Гульсины Миннихановой, супруги президента, в 2019 году составил 480,8 млн рублей. Таким образом, она заработала в 54 раза больше мужа.

В пользовании Минниханова жилой дом площадью 263,2 кв. метра и земельный участок площадью 414,9 кв. метра.

Его жене принадлежат три земельных участка (1776 кв. м, 414,9 кв. м и 363 кв. м), гостевой дом (110,7 кв. м), жилой дом (263,2 кв. м), квартира (174,6 кв. м) и машино-место (15,8 кв. м).

Также в порядке наследования Гульсина Минниханова получила квартиру (222,2 кв. м) и два парковочных места в Объединенных Арабских Эмиратах. Все остальное имущество расположено в России.

Несмотря на наличие парковочного места, согласно документу, транспортных средств у четы нет.



По итогам 2018 года Минниханов задекларировал доход в размере 8,5 млн рублей.

