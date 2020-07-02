«Может ей заплатили?". Бутырская усомнилась в искренности поста Загитовой про поправки в Конституцию РФ

Первая российская чемпионка мира по фигурному катанию Мария Бутырская усомнилась в искренности олимпийской чемпионки Алины Загитовой, призывавшей прийти на голосование по поправкам в Конституцию РФ.

Легендарная спортсменка считает, что фигуристка, возможно, опубликовала пост в «Инстаграме» не по своей воле. При этом Бутырская не стала критиковать Загитову за такой поступок.

«Призыв Загитовой к голосованию по поправкам? У Алины много подписчиков, и конечно, этим можно воспользоваться! Может, ее кто-то попросил это сделать! Может, даже заплатили деньги?

Если же я что-то делаю, то никогда не афиширую это. Такие вещи нельзя распространять и агитировать. Каждый человек должен решать сам! По голосованию у меня есть свое мнение, и я его держу при себе. Хочу сказать, что я никого не осуждаю, потому что каждый человек вправе делать то, что он хочет», — сказала Бутырская.

Напомним, накануне единого дня голосования Алина Загитова опубликовала пост в «Инстаграме», где поблагодарила действующую власть в стране и призвала всех прийти на избирательные участки. При этом фигуристка закрыла возможность оставлять комментарии к этой записи.

В течение суток после публикации поста от «Инстаграма» Загитовой отписались более 2 тысяч пользователей. Сама фигуристка никак не прокомментировала свое решение.



О том, почему пост в «Инстаграме» Загитовой вызвал такой большой шум и как следует на него реагировать можете почитать в материале «Реального времени».