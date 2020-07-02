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В Набережных Челнах мужчина погиб при возгорании автомобиля

08:32, 02.07.2020
В Набережных Челнах мужчина погиб при возгорании автомобиля
Фото: МЧС о РТ (архив)

В Набережных Челнах ночью загорелся автомобиль. Погиб мужчина, он скончался по дороге в больницу.

Очевидцы заявили о горящем автомобиле припаркованного у дома 31/16 около двух часов ночи. Прибывшие пожарные обнаружили на заднем сидении мужчину без сознания. Медики боролись за его жизнь, но он скончался в машине скорой помощи.

По предварительным данным, погибшим является супруг владелицы автомобиля. Сам автомобиль удалось спасти.

Ранее в Татарстане сгорел грузовик с удобрениями.

Общество Татарстан
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