В Набережных Челнах мужчина погиб при возгорании автомобиля

Фото: МЧС о РТ (архив)

В Набережных Челнах ночью загорелся автомобиль. Погиб мужчина, он скончался по дороге в больницу.

Очевидцы заявили о горящем автомобиле припаркованного у дома 31/16 около двух часов ночи. Прибывшие пожарные обнаружили на заднем сидении мужчину без сознания. Медики боролись за его жизнь, но он скончался в машине скорой помощи.

По предварительным данным, погибшим является супруг владелицы автомобиля. Сам автомобиль удалось спасти.



Ранее в Татарстане сгорел грузовик с удобрениями.

