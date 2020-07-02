Премьер-министр Татарстана в прошлом году заработал 7,9 млн рублей

Премьер-министр Татарстана Алексей Песошин в 2019 году заработал 7,9 млн рублей, следует из документа, опубликованного на сайте правительства РТ.

В пользовании у главы правительства Татарстана квартира площадью 108,3 кв. м, в собственности недвижимости нет. Также Песошин задекларировал лодку «Стингрей» и лодочный мотор «Тохатсу».

Его супруга Лариса Песошина за 2019 год получила доход в размере 691 тыс. рублей. Она владеет тремя земельными участками (1941,2 кв. м, 1505,39 кв. м и 1316 кв. м), домом площадью 580,6 кв. м и квартирой (108,3 кв. м). Вся недвижимость находится в России.

В 2018 году доход Песошина составил 6,3 млн рублей.

Ранее были опубликованы доходы президента Татарстана Рустама Минниханова — в прошлом году он заработал 8,8 млн рублей.