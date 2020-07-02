Казань на четвертом месте в России по средней зарплате

Фото: Максим Платонов

Четвертые после Москвы, Питера и Екатеринбурга

Аналитический центр «Авито Работы» представил любопытную статистику по результатам изучения объявлений в сегменте рынка труда. По ней, во втором квартале 2020 года казанцы в среднем получали по 42,1 тысячи рублей в месяц. Это на 8% больше, чем предыдущем квартале. Вакансий за этот период прибавилось на 2%, а интерес соискателей, наоборот, упал на 10%.

По сравнению с концом июня 2019 года средняя зарплата выросла на 12%. Сейчас по размеру заработной платы столица Татарстана уступает только Москве (73,6 тысячи), Санкт-Петербургу (53,7 тысячи) и Екатеринбургу (42,6 тысячи).

За год число вакансий в Казани уменьшилось на 12%, а вот интерес соискателей вырос на 38%. Сильнее всего число вакансий за год снизилось в Санкт-Петербурге (на 27%), Ростове-на-Дону (22%) и Краснодаре (19%).

Самые высокооплачиваемые вакансии — в строительстве и автомобильном бизнесе

Больше других, по данным аналитиков, получают работники сферы строительства (в среднем — 53,2 тысячи рублей в месяц) и автомобильного бизнеса (48,9 тысячи рублей).

После них идут транспорт и логистика (48,9 тысячи рублей), управление персоналом (42 тысячи рублей) и страхование (39,4 тысячи рублей).

Всего представлено 24 группы профессий, средние зарплаты увеличились в 15 из них. Больше всего они выросли в сфере страхования (+20,8%). А вот наибольшее снижение наблюдается в группе профессий «Банки, инвестиции» — зарплата там упала на целых 52%. За ними в антирейтинге — медики и фармацевты, которые потеряли 16,1%. И это несмотря на то, что профессия врача в условиях распространения коронавируса довольно популярна. Также значительно падение средней зарплаты у работников сферы фитнеса и салонов красоты (-12,4%).

Во втором квартале 2020 года по количеству вакансий на рынке лидировало все то же строительство. За ним — производство, сырье и сельское хозяйство (средняя зарплата 36,5 тысячи рублей), продажи (38,2 тысячи рублей), транспорт и логистика, пятерку замыкает автомобильный бизнес.

Из интересного — на шестое место, по данным «Авито Работы», попали те вакансии, где требуются студенты или люди без опыта работы (32 тысячи рублей). Восьмую строчку по числу предлагаемых рабочих мест заняла сфера туризма и общепита (32,4 тысячи рублей).

Казани нужны каменщики и штукатуры

Напомним, по данным Центра занятости Казани, в первом квартале 2020 года к ним обратилось чуть более 4 тысяч человек, на конец июня их уже было 32 тысячи. На тот момент безработными были официально зарегистрированы 26,3 тысячи человек — 4,1% от численности рабочей силы. Год назад этот показатель был менее 1%.

Центр занятости оказался солидарен с «Авито» в том, что столице Татарстана не хватает работников в сфере строительства — там констатировали нехватку 667 каменщиков, 506 штукатуров, 448 полицейских, 399 инженеров и 363 арматурщиков. Также востребованы работники в сфере производства, транспорта, здравоохранения, образования и науки.

Дарья Пинегина