Путин разрешил присвоить Казани звание Города трудовой доблести

Президент России Владимир Путин сообщил, что согласен с необходимостью присвоить Казани почетное звание Города трудовой доблести в ходе заседания «Победа», где обсуждались итоги научной экспертизы заявок российских городов.

Елена Малышева, заместитель руководителя исполкома Года памяти и славы по научной работе, рассказала, что на это звание могут претендовать порядка 70 российских городов. В ходе экспертизы заявок изучали архивные документы. Среди критериев было подтверждение исторических фактов: количество предприятий, награжденных орденами, оставленные на вечное хранение на заводах трудовые Красные знамена и другие подобные достижения.

«Во всех городах есть документально подтвержденные факты трудового подвига: речь идет о подвиге женщин и подростков. Уже настоящим подвигом было перевыполнение школьниками планов на 150%. Многие жители перечисляли свои сбережения, и это во много раз превысило помощь по ленд-лизу», — сказала Малышева.

Граждане России еще и агитировали за свои города. 7,8 млн подписей было собрано по всей стране. Казань была названа среди лидеров по этому показателю. Экспертное сообщество назвало 11 городов, которым рекомендуется присвоить такое звание, и Казань среди них есть. Еще девять городов рекомендованы к внесению в этот список на основании не только трудовых свершений, но и активности в голосовании (например, Уфа, за которую было собрано более миллиона подписей).

Замруководителя исполнительной дирекции Года памяти и славы напомнила, что Казань в военные года была центром соединения науки и промышленности. Например, в эти годы в столице Татарстана наладили массовое производство штурмовиков Пе-2. А аналогов штурмовику Пе-8, собиравшемуся в нашем городе, и вовсе не было.

Работу по экспертизе проводили три научных института.

Путин поблагодарил всех за серьезную научную проработку вопроса, передал благодарность исполнительной дирекции Года памяти и славы, ученым — всем, кто принимал участие в этой работе.

Все необходимые документы о присвоении почетного звания 20 российским городам президент пообещал подготовить в ближайшее время.