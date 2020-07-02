Рустаму Минниханову представили нового главу Татарской транспортной прокуратуры
Президент Татарстана Рустам Минниханов встретился с новым руководителем Татарской транспортной прокуратуры Василием Добротиным. Встреча прошла в Доме правительства РТ.
Во встрече принял участие также прокурор Татарстана Илдус Нафиков. Нового руководителя Татарской транспортной прокуратуры представил президенту исполняющий обязанности Приволжского транспортного прокурора Андрей Неговора. Он назвал его самым опытным сотрудником в структуре.
Минниханов поздравил Василия Добротина с назначением на новую ответственную должность и пожелал успехов в работе, передает пресс-служба президента РТ.
Напомним, Василий Добротин был назначен на должность транспортного прокурора 17 июня.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым